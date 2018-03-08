بالصور.. ضبط 185 جهازا مخالفا لنظام حماية حقوق المؤلف بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكنت وزارة الثقافة والإعلام بالرياض، من ضبط عاملاً يقوم بأنشطة مخالفة، لنظام حماية حقوق المؤلف؛ من خلال تسويق رسيفرات فك القنوات المشفرة، والقنوات الإباحية.

وبالتطرق للتفاصيل، قامت الجهات المعنية، بضبط عامل يقوم بمزاولة أنشطة مخالفة، لنظام حماية حقوق المؤلف، حيث كان يستخدم إحدى الغرف كمستودع لمزاولة تسويق، تلك الرسيفرات التي تقوم بفك القنوات المشفرة، وبواسطة أكواد يتم تزويد الأجهزة بها؛ للحصول على القنوات المشفرة والقنوات الإباحية، وتخزينها لديه، ومن ثم توزيعها وبيعها للعمالة في محلاتهم، وتم ضبط ومصادرة 185 جهازًا مخالفًا للنظام.

ويجدر الإشارة، إلى أن هذا الضبط، جاء لكوْن هذا النشاط مخالفًا لنظام حماية حقوق المؤلف؛ حيث تسعى الإدارة العامة لحقوق المؤلف جاهدةً؛ لمحاربة القرصنة، وكل ما يمس حقوق المؤلف، وحماية نظامه.