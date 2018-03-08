” انستجرام ” في صدد إضافة ميزة تحاكي التصوير بالكاميرا الاحترافية

أماني الغامدي(صدى):

يستعد تطبيق ” انستجرام ” ؛ لتدشين ميزة جديدة قادمة، وهى Portrait Mode، والتي تحاكى طريقة التصوير بالكاميرا الاحترافية، وذلك عن طريق تمويه الخلفية؛ لتسليط الضوء، على العنصر الرئيسي بالصورة.

ويجدر الإشارة، إلى أن هذه الميزة الجديدة، اكتسبت شعبية كبيرة، بعد إطلاقها بكاميرا هواتف أيفون الجديدة، إلا أنها متاحة ببعض هواتف اندرويد أيضًا، وعلى رأسها، جلاكسي نوت 8 وجوجل بكسل 2.

يُذكر أن Portrait Mode، ستنضم عند إطلاقها، إلى مزايا الكاميرا المتاحة بتطبيق انستجرام، وعلى رأسهاBoomerang، والتي تتيح للمستخدمين، تسجيل فيديو قصير سريع، بالإضافة إلى ميزةHyperlapse الشهيرة.