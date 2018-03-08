طرق لحماية الكليتين من مضاعفات مرض السكري

متابعات(صدى):

تُعتبر الوظيفة الأساسية للكلى هي فلترة الدم واستخلاص النفايات والتخلص منها، كما تساعد على تنظيم ضغط الدم وإنتاج بعض الهرمونات، حيث يؤدي مرض السكري مع الوقت إلى مضاعفات على الكلى قد تؤثر على وظائفها.

وفي هذه الحالة يجب استشارة خبير تغذية لمساعدتك على تصميم النظام الغذائي المناسب

مع العلم أن السكري يُعد أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى، وأن تأثيره يفوق ارتفاع ضغط الدم، وتناول المسكنات.

و لحماية الكليتين من مضاعفات السكري يجب إتباع النصائح التالية:

* السيطرة على مستوى السكر بالدم من أهم إجراءات حماية الكليتين.

* ضبط معدّل ضغط الدم من الخطوات الضرورية.

* تجنّب التدخين والكحول.

* هناك مجموعة من المسكنات القوية لا تناسب مريض السكري، لذلك عليك تنبيه طبيب الأسنان وأي مزوّد للرعاية الصحية بحالة السكري لتجنب هذه الأدوية.

* راجع الطبيب المسؤول عن متابعة حالة السكري قبل تناول أية أدوية وصفها لك طبيب آخر.

* قم باستشارة خبير تغذية لمساعدتك على تصميم النظام الغذائي المناسب.

* فحص العيون وتصوير الكلى سنوياً من الإجراءات الضرورية لمريض السكري.