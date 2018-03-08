طالبات بالمجاردة ينتقلن بـ ” صندوق هايلوكس ” .. ومدير التعليم: لا أعلم

أبها(صدى):

يواجه عدد من طالبات مدرستين بأحد ثربان في محافظة المجاردة، مشكلة عدم تمكنهم من الانتقال إلى مدارسهم، وذلك منذ قرابة أسبوعين بعدما تعطلت إحدى حافلات الشركة المتعهدة بنقل الطالبات والتي تُقِل قرابة 60 طالبة لمدرستيْ ابتدائية آل مجامد، ومتوسطة وثانوية آل مجامد.

ولجأت الطالبات إلى الانتقال عبر الصندوق الخلفي لمركبات النقل ” هايلوكس ” ، في الوقت الذي لم تتحرك الشركة لتوفير بديل أو صيانة الحافلة المتعطلة، حيث اضطر أولياء الأمور لإيصال الطالبات؛ حتى لا ينقطعن عن الدراسة.

ويتعرَّض الطالبات إلى من خطر الطريق وحرارة الشمس ظهراً وإثارة الغبار، في الوقت الذي أعرب مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم عن تذمره لعدم إبلاغه بالخلل واعداً بحل المشكلة.