” الإعاقة الحركية للكبار ” تختتم مشاركتها في ” الجنادرية32 “

سعيد العجل(صدى):

اختتمت جمعية الاعاقة الحركية للكبار مشاركتها هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” بأكثر من عشرة الالف زائر خلال فترة المهرجان.

وشاركت الجمعية بمعرضها الرئيسي داخل مبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث كان يقدم تعريف بالجمعية و ببرامجها ، وكذلك شاركت الجمعية بسيارة الورشة المتنقلة للصيانة الكراسي المتحركة التي قدمت خدمة الصيانة المجانية لجميع زوار المهرجان من ذوي الاعاقة بالمجان وبلغ عدد ما تم صيانته ( 118) كرسي بجميع انواعها العادية والكهربائية ، كما شارك فريق حركية التطوعي الذي يضم نخبة من المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا خدمة المساعدة لذوي الاعاقة و تم توفير عدد ( 30 ) كرسي متحرك لكبار السن.

كما قامت الجمعية بإحضار عدد من منسوبي ومنسوبات الجمعية وكذلك عدد من المنومين من ذوي الاعاقة – شافاهم الله – بمستشفى النقاهة و مدينة الامير سلطان وتكفلت بتنقلاتهم بباصات مجهزة لهم وكذلك وفرت لهم المعيشة .

وأوضح مدير عام جمعية الاعاقة الحركية الاستاذ محمد بن سعد الحمالي ، أن المشاركة هذا العام ناجحة بكل المقاييس، لافتاً إلى أن فريق العمل الشاب قام بأعمال جبارة لخدمة زوار القرية، ولساعات عمل تصل إلى 12 ساعة متواصلة من أجل راحة الزوار وضمان إيصال المعلومة الصحيحة عن الجمعية ، إضافة إلى مساعدة ذوي الاعاقة و كبار السن وتوفير وسائل الراحة لهم.

وثمن حرص رئيس مجلس ادارة جمعية الاعاقة الحركية المهندس ناصر بن محمد المطوع ، ومتابعته اليومية لمجريات المشاركة وتوجيهاته التي كان لها الأثر الكبير في نجاح العمل.

وبدوره أشار الاستاذ محمد بن سعد الحمالي ، إلى أن المشاركة حظيت بقبول واسع ونالت إعجاب كافة الزوار، بما فيهم كبار الشخصيات الذين حضروا للمقر الجمعية و اطلعوا على خدمة صيانة الكراسي المتحركة و فريق التطوعي وشاهدوا التجديد والتطوير والعمل الذي عكس هوية الجمعية من أول وهلة تقع فيها قدم الزائر لحركية ، والذي تم العمل عليه لأشهر ليكون كما كان

كما استقبل المركز الإعلامي للجمعية ، عددًا من الزوار من الإعلاميين، والمهتمين بالإعلام الجديد، ووسائل التواصل الاجتماعي في المملكة،.

فيما قام المركز الإعلامي باستضافة عدد من القنوات التلفزيونية ومنها: القناة الأولى والثقافية بالتلفزيون السعودي وقناة الإخبارية السعودية وقناة الصحراء و الرسالة و قناة 24 وذلك في عدد من البرامج ، كما شارك المركز الإعلامي في عدد من برامج البث المباشر والحلقات المسجلة وإذاعة الرياض،

,تعتبر جمعية الإعاقة حركيه للكبار مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 367 ، ويرأسها فخريا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقه الرياض, وتهدف إلى تقديم منظومة من البرامج الاجتماعية والتعليمية والتدريبية والصحية وبرامج أخرى خدمية مساندة لذوي الإعاقة الحركية من الكبار .

ولدعم الجمعية من خلال ارسال رسالة نصية برقم (1) الى الرقم (5063) او بالتبرع من خلال الحساب البنكي بنك الراجحي SA1680000260608010377773 .