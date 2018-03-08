تدشين مكتب تعليم الشفا لبرنامج ” ملتقى الريادة “

رشاد اسكندراني(صدى):

دشن مكتب تعليم الشفا برنامج بعنوان ( ملتقى الريادة) تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة خلود بنت خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة: إيمان الدريهم ومديرة مكتب تعليم الشفا الأستاذة نوره الكنعان، والمساعدة للشؤون الطالبات الدكتورة : مها الدوسري، ورئيسة وحدة نشاط الطالبات في مكتب تعليم الشفا : الأستاذة ورده العزاز، وعدد كبير من المشرفات التربويات وقائدات المدارس وسيدات الأعمال .

ويهدف البرنامج الى الاسهام في إعداد جيل متميز من سيدات الاعمال وإعداد الكفاءات المهنية المتخصصة في عدة مجالات وتوفير بيئة عمل وممارسات تعزز الطالبات , لاستمرار إظهار إبداعاتهم ومهاراتهم , وتحقيق رؤية 2030 لدعم وإنماء مشاريع ريادة الاعمال، وقد تنوعت فقرات الحفل , مبدأً بالسلام الملكي ثم بفرقه الارجوان ونشيد يا هلا , وقدم البرنامج من قبل طالبة من الثانوية 94 وتلاه تلاوة عطره من الطالبة دانة الشلهوب من الثانوية العاشرة لتحفيظ القران ثم تلاها كلمه لمديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم تناولت فيه أهمية الريادة ودورها في تنمية الابتكار والابداع للطالبات وألقت مديرة المكتب الأستاذة نوره الكنعان كلمه شكرت فيه الحاضرين لتلبيتهم الدعوة والحضور لمثل هذه البرامج الهادفة، والمساهمة في تحقيق الاهداف التي توافق الرؤية وما يدعم التطوير في قطاعات مختلفة، وعبرت صاحبة السمو الملكي الاميرة خلود بكلمة عن شعورها بالفخر والاعتزاز لما شاهدته اليوم من ابداعات ومهارات للطالبات وهم صناع الرؤية , واختتمت كلمتها بالحمد والثناء على الله لما نحن فيه من أمن وأمان, وأن يديمه علينا وتلاه مشاركة من ثانويه 108جسد الطالبات قصائد جميلة ومعبره وأوبريت وطني بعنوان (ارتديت المجد) وتم تناول عدد من الطالبات لتفوقهم وتميزهم في فقره صناع الرؤية وتلاها أنشودة الابداع ب 220 وتم عرض تجارب لسيدات الاعمال وتلاها عرض من فرقة الارجوان , ونشيد أصير أحسن وأختتم بتكريم المشاركين والداعمين للبرنامج تم بعد ذلك توجه جميع الحاضرات الى المعرض وأخذ جولة على جميع البوثات التي تميزت بإبداع الطالبات فيها من تصاميم ورسومات وتصوير فوتوغرافي وديكوباج وكوروشيه وتقنية وقد نال البرنامج على استحسان الجميع وثنائهم.