” الجاسم ” يبدي استعداد لاعبين الأهلي للمباراة أمام القادسية

ماجد محمد(صدى):

أصبح مهاجم الأهلي عمر السومة، وقائده تيسير الجاسم، وبقية اللاعبين الأجانب، ليوناردو ومحمد أمين بن عمر وفيتفا، ومؤمن زكريا، وميلغيان، إلى جانب اللاعبين الدوليين، على جاهزية تامة؛ استعدادًا لمباراة القادسية مساء غدٍ الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، الرياضية بالخبر، وذلك ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويجدر الإشارة إلى أن رئيس النادي الأهلي، الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، تابع مساء أمس، الحصة التدريبية للفريق الأول؛ استعدادًا لمباراة القادسية، حيث ركز المدرب الأوكراني ريبروف على التشكيلة الأساسية التي ستشارك في المباراة، من خلال التدريبات التي أشرف عليها، حيث يسعى الأهلاويون؛ لكسب النقاط الثلاث؛ للاقتراب من المتصدر، ومواصلة المنافسة، على لقب الدوري المحترفين.