” ترامب ” ينتصر على ممثلة الأفلام الإباحية

واشنطن(صدى):

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ربح القضية، التي رفعتها ضده ممثلة الأفلام الإباحية، سيفاني كليفورد، قائلة: ” ترامب أكد منذ البداية، أن الاتهامات الموجه ضده، بخصوص إقامة علاقة مع الممثلة الإباحية، كليفورد، غير صحيحة ” .

ويجدر الإشارة إلى أن محامي ” ترامب ” ، دفع 130 ألف دولار، لممثلة الأفلام الإباحية المعروفة باسم ستورمي دانيلز، وذلك في إطار اتفاق، على عدم كشف علاقتها مع ” ترامب ” ، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

يُذكر أنه بعد أن قضت المحكمة العليا، في لوس أنجلس، ببطلان اتفاق ” حفظ السرية ” ، اعترفت الممثلة بأنها كانت على علاقة بـ ” ترامب ” ، في 2006- 2007 وذلك بعد زواجه من ميلانا.