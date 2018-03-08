” ترامب ” ينتصر على ممثلة الأفلام الإباحية
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ربح القضية، التي رفعتها ضده ممثلة الأفلام الإباحية، سيفاني كليفورد، قائلة: ” ترامب أكد منذ البداية، أن الاتهامات الموجه ضده، بخصوص إقامة علاقة مع الممثلة الإباحية، كليفورد، غير صحيحة ” .
ويجدر الإشارة إلى أن محامي ” ترامب ” ، دفع 130 ألف دولار، لممثلة الأفلام الإباحية المعروفة باسم ستورمي دانيلز، وذلك في إطار اتفاق، على عدم كشف علاقتها مع ” ترامب ” ، وهو ما نفاه البيت الأبيض.
يُذكر أنه بعد أن قضت المحكمة العليا، في لوس أنجلس، ببطلان اتفاق ” حفظ السرية ” ، اعترفت الممثلة بأنها كانت على علاقة بـ ” ترامب ” ، في 2006- 2007 وذلك بعد زواجه من ميلانا.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 10 دقائق
القضيه من البدايه خسرانه ولو كانت صحبحه–كالثور ينطح الصخره-