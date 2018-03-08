زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في المملكة إلى 25% خلال عامين

عادل الحربي(صدى):

تهدف شركة السوق المالية ” تداول ” ، إلى زيادة نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في أسهم الشركات السعودية إلى 25% خلال العامين القادمين، مقارنة بـ4% حاليًا.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أن السوق السعودي مفتوح أمام المستثمرين الأجانب ويشجعهم باستمرار على الاستثمار فيه، لافتًا إلى أن عدد المؤسسات المالية الأجنبية المسجلة كمؤسسات مؤهلة بلغ 118 مؤسسة بنهاية 2017.

وأوضح أن الحملة ضد الفساد تؤكد أن المملكة تسعى إلى تطبيق مباديء الحوكمة والشفافية في الاقتصاد، ما يبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن طلبات المستثمرين الأجانب المؤهلين ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسبوعين التاليين للحملة.

كما أشار إلى أن طرح عملاق النفط ” أرامكو ” لن يؤثر على السيولة في السوق، موضحًا أن السوق جاهو لطرح أرامكو ولكن تحديد التوقيت النهائي والمسائل المتعلقة بذلك يعود إلى الشركة.

وعن توصيات ” مورجان ستانلي ” ، أوضح أنه تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية التي أشارت إليها مورجان ستانلي من أجل ترقية السوق السعودي إلى مصاف الأسواق الناشئة.