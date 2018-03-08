بالفيديو.. فتاة تنعش قلب حيوانها الأليف

متابعات(صدى):

تمكنت فتاة من إنقاذ حيوانها الأليف ” سنجاب طائر ” عقب أن نفذت انعاشا قلبيا ناجحا له بعد فقدان الأمل في أن يحيا.

وكانت عثرت أسرة الفتاة على ” السنجاب الطائر ” داخل قفصه في حالة إعياء بينما توقف قلبه عن العمل، لكن صاحبته لم تيأس وأمسكت به ضاغطة على القفص الصدري ببراعة وخفة حتى لا تتسبب في تكسره، واستمرت في القيام بذلك لمدة دقيقة حتى استعاد الحيوان وعيه من جديد وسط صيحات الفرحة منها.