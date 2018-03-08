5 بنوك وجهات تمويل تستقبل برنامج ” تمويل البناء الذاتي “

عادل الحربي(صدى):

أوضح مصدر مسؤول أن قائمة المتقدمين لصندوق التنمية العقارية جميعهم تقدموا بأرض، وهذا يعني أن نسبة الراغبين في برنامج ” تمويل البناء الذاتي ” عالية، ربما قد تصل إلى 70 % من قائمة الانتظار.

وكشف المصدر عن قيام الصندوق بإطلاق برنامج ” تمويل البناء الذاتي ” في أكثر من 5 بنوك وجهات تمويل، وبدون فوائد للذين يمتلكون قطعة أرض من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك من الذين يقل راتبهم الأساسي عن 14 ألف ريال.

وأشار المصدر إلى أن البرنامج يمكن المواطن من أن يحصل على التمويل دفعة واحدة، وذلك عندما تغطي قيمة أرضه قيمة القرض والمحدد بمبلغ 500 ألف ريال، ولك سيحصل على قيمة التمويل على 4 دفعات إذا كانت قيمة أرضه أقل من 500 ألف ريال.

وفي السياق نفسه، أوضح الصندوق بدء التفعيل التجريبي لخيار ” تمويل البناء الذاتي ” في كل من بنك الرياض وبنك البلاد، لافتًا إلى ضرورة تحديث البيانات من قبل المواطنين الذين سجلوا أسمائهم، من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: www.redf.gov.sa