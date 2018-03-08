الحقيل: 900 ألف وحدة شاغرة من 6.5 مليون بنيت خلال عقود

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أنه تم بناء 6.5 مليون وحدة سكنية خلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن 900 ألف وحدة سكنية منها شاغرة، فيما يسكن المواطنين في 3.5% مليون وحدة منها، والمقيمون يسكنون في مليوني وحدة.

وأشار ” الحقيل ” ، إلى أن الإسكان المركب للمواطنين شهدة ارتفاعاً بنسبة 2.04 %، بين عامي 1992 إلى 2017، و الإسكان المركب للمقيمين ارتفع إلى 3.29%، مؤكداً أن التمويل في قطاع الإسكان ضعيف جدًا، لم يتجاوز 2% من القطاع ككل.

وأضاف أن عدد الوحدات السكنية الممولة حالياً بلغ 160 ألف وحدة سكنية من 6.5 مليون وحدة على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن الدولة كانت هي الممول الكبير للأفراد حيث أنها دعمت ما نسبته 65% من مبلغ 290 مليار ريال بينما وصل دعم القطاع الخاص إلى 35%.