إغلاق مطعم شهير في مكة بسبب فأر مطبوخ

نايف السالم(صدى):

أغلقت بلدية مكة مطعما مشهورا بعد أن لاحظت تدني مستوى النظافة ووجود آثار فضلات للفئران.

وورد بلاغ للبلدية من مواطنة بمكة المكرمة يفيد أنها اشترت نوع من الطعام من أحد المطاعم في شارع عبدالله خليفي المتفرع من شارع الستين ، وبه فأر مطبوخ حيث أفاد مساعد رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة عبدالله صغير أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه المختصين من البلدية الى المطعم المذكور حيث لوحظ تدني في مستوى النظافة ووجود أثار فضلات فئران وعلى الفور تم اتلاف بقية الأطعمة الموجود وغلق المحل احترازيا .

وقال مدير إدارة الخدمات هتان حكمي أنه سيستمر غلق المطعم الى حين تصحيح كافة الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .