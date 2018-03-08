اجتماع 7 مناطق في بيشة لتطوير بيئة العمل بتعليم الكبار

سياف الشهراني (صدى):

استقبل تعليم بيشة، أمس الأربعاء، رئيسات تعليم الكبار القادمات من سبع مناطق هي المنطقة الشرقية والحدود الشمالية ومحايل عسير والمخواة وظهران الجنوب وجازان ورجال ألمع في مركز الأمير منصور بن مقرن.

وناقشت المشاركات في الملتقى الذي يستمر يومان تطوير بيئة العمل بتعليم الكبار بحضور مساعدة مدير التعليم أ.فاطمة الشهراني ورئيسة قسم تعليم الكبار ببيشة أ.فوزية عمير رئيسة اللجنة الخامسة على مستوى المملكة.

و تتاولت ورشة العمل التحليل البيئي وفق رؤية المملكة 2030 لدى تعليم الكبار و المبادرات التطويرية والتجارب المتميزة المطبقة بإدارات التعليم .كما قدمت الزائرات عددا من أوراق العمل منها مبادرة حصر الأمية بالعقد العربي بالشرقية ،و مبادرة بطاقة عطاء بتعليم الكبار بجازان ،وتجربة المعلمة القديرة بالمخواة ،وتجربة أنا رائدة والماهرة بالقرآن بجازان.

من جانبه قدم قسم التربية الخاصة ورقة عمل بعنوان حقوق طالبات التربية الخاصة في الالتحاق بكيانات تعليم الكبار.

ويستمر الملتقى مدة يومان، واختتم في يومه الأول بمناقشة آليات معالجة التحديات والمعوقات التي تعترض سير العمل بكيانات تعليم الكبار.