هدف: 15 ألف عاملة سعودية تقدمن على برنامج دعم ” نقل المرأة “

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خالد أباالخيل، أن 15428 سعودية تقدمن على برنامج دعم نقل المرأة العاملة « وصول » ، الذي يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص.

وقال أباالخيل: ” إن برنامج « وصول » يأتي كأحد الحلول لمعالجة مشكلة التنقل من وإلى مقر العمل؛ من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين ” .

مشيرًا إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» سيتحمل 80% من تكلفة كل رحلة، لافتًا إلى أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، إذ إن الدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة، إضافة إلى أن البرنامج يتيح للمشتركات الاستفادة من الدعم للفترتين (الصباحية والمسائية) في نفس موقع العمل.

ودعا أباالخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة «وصول» من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، للتعرف على البرنامج وشروطه.