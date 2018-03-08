بالصور.. زيارة سفير بنجلاديش بالمملكة لقرية ذي عين التراثية

سعيد العجل(صدى):

زار السفير البنجلاديشي لدى المملكة غلام موشي، ومرافقوه، أمس الأربعاء، قرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة بالباحة.

واستمع السفير البنجلاديشي لشرح من مدير القرية يحيى عارف عما تتضمنه ذي عين من حديقة، وشلال، بالإضافة إلى الشهرة التاريخية للقرية، ومميزاتها العمرانية والمعمارية والطبيعية التي أهلتها لتكون أفضل قرية تراثية بالمملكة العربية السعودية حسب تصنيف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتجول السفير داخل أحد المباني التراثية، مبدياً إعجابه بالتجانس البصري المنظم والجميل الذي يميز العمارة في قرية ذي عين التراثية.وفي ختام الزيارة تسلم هديه تذكاريه من منتجات القرية.