ترقية ٢٣ معيدًا إلى محاضر بجامعة بيشة

سياف الشهراني(صدى):

وافق معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي على ترقية ٢٣ عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من درجة معيد إلى محاضر في مختلف تخصصات الجامعة، وذلك بناء على توصية اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين.

صرح بذلك عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني، قائلًا :” إن الترقيات جاءت وفق اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم “.

وبارك الدكتور القرني للمترقين والمترقيات، داعيا الله أن يمدهم بالتوفيق والسداد.