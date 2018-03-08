محافظ وادي الدواسر يوجه بتسليم المشروعات الإنمائية في وقتها

نايف السالم(صدى):

تفقد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، أمس الأربعاء،عدداً من المشروعات الإنمائية التي يتم تنفيذها حالياً في مواقع مختلفة بالمحافظة، وكذا الأعمال التطويرية والتحسينية التي تنفذها البلدية.

ووجه المحافظ خلال الجولة بتسليم المشروعات في أوقاتها المحددة حسب الجدول الزمني لكل مشروع ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، داعيا المهندسين والمراقبين والمشرفين الميدانيين على تلك المشاريع إلى مضاعفة الجهود والعمل على إنهاء اية معوقات تحد من الإنجاز في الوقت المحدد.

وأوضح أن الهدف من الجولة هو السعي لتحسين وتعزيز أداء وجودة المشاريع التي يتم تنفيذها ، والوقوف مع المختصين عليها لمعالجة الملاحظات ، ونقل ملاحظات سكان المحافظة على بعض الخدمات لضمان سرعة حلها بما يرتقي إلى مستوى تطلعاتهم ، وتعزيز العمل الخدمي البلدي ،لتحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين والازدهار والنمو للمحافظة.