توصيات جديدة بشأن المطالبات الإضافية لـ ” الزكاة والدخل “

عادل الحربي (صدى):

أكد مصدر مطلع أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة المطالبات الإضافية لهيئة الزكاة والدخل على البنوك، وضعت حلولا وسطا تراعي الطرفين.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى الديوان الملكي، وقد يتم الإعلان عن تلك التوصيات في الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب المصدر.

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه الحكومة بحل إشكالية البنوك بشأن المطالبات الإضافية لـ”هيئة الزكاة والدخل”.

وتم تشكيل لجنة تشمل ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” وجهات أخرى للنظر في تلك المسألة بناء على توجيه ولي العهد.