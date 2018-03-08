بالصور..عارضة أزياء سبب سعادة ديفيد بيكهام رغم خسارة فريقه المفضل

نورة الشهري (صدى):

التقطت عدسات المصورين بمباراة باريس سان جيرمان وريال مديري، لقاء جمع بين نجم الكرة القدم السابق ديفيد بيكهام، وعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد.

ورغم فشل فريق باريس سان جيرمان المفضل لدى بيكهام، في تحقيق الفوز بالبطولة القارية، الا أنه كان سعيد بلقائه بعارضة الأزياء تحضر المباراة.

وكان بيكهام يجلس خلف بيلا وعندما شاهدها عبر عن فرحته الكبيرة وجلس بجانبها، وعرف نفسه لها وصافحوا بعضهم البعض، وبدت عليه الفرحة الشديدة لمقابلتها.

وتناقلت الصحف العالمية صورهما معا، واعتبروا ديفيد بيكهام من أكبر معجبى بيلا حديد صاحبة الـ 21 عاما .