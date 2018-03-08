سعود الشريم: من المهم أن يظفر المجتمع المسلم بمشاريع حضارية

علي القحطاني (صدى):

قال الشيخ سعود بن عبدالله الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، إنه من المهم أن يظفر المجتمع المسلم بمشاريع حضارية، وأن يسخر الوسائل الحديثة لخدمته.

وحذر “الشريم” من التباطوء في ذلك لأنه يَرمِي بنفسه في مؤخرة رَكْبٍ يَظلُّ فيه تابعاً لا متبوعا.

جاء ذلك في تغريده للشيخ الشريم، على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه، “المجتمع المسلم الذي لا يُسَخِّرُ الوسائلَ الحديثة للظَّفر بمشاريع حضارية يُزاحِم بها غيره، إنما يَرمِي بنفسه في مؤخرة رَكْبٍ يَظلُّ فيه تابعاً لا متبوعا.”

الشريم، المسلم، مشاريع حضارية