أطباء: الإفطار الصحي يقضي على ” الكرش “

متابعات(صدى):

أكدت العديد من الدراسات على أن وجبة الإفطار الصحية تساعد في فقدان الكرش أو الدهون الزائدة الموجودة في محيط البطن.

ومن الأطعمة الصحية التي ينصح بتناولها على وجبة الإفطار هي ” الشوفان ” ،لتميزه بانخفاض السعرات الحرارية واحتوائه على الألياف، كما يساعد على توفير الطاقة اللازمة والتخلص من دهون البطن.

ويعد البيض أيضًا أحد أفضل مصادر البروتين، كما يحتوي أيضًا على” الكولين” وهو نوع من المغذيات له قدرة عالية على حرق الدهون، فتناول بيضة واحدة على الإفطار يوميًا يسهم بالإضافة إلى حرق الدهون الموجودة أصلًا، في عدم تكون دهون في محيط البطن والكبد أيضًا.

وينصح بالزبادي أيضًا فهو مصدر غني بالبروتين والكائنات الحية المجهرية، فهو يساعد في التخلص من دهون البطن، وتناوله كجزء من الإفطار يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

ويتكفل تناول تفاحة واحدة على الإفطار بمنحك الشعور بالامتلاء ويمنع الإفراط في تناول الطعام نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والعديد من العناصر الغذائية، وهذا يساعد في تقليل دهون البطن.