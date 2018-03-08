تفاصيل.. اقتراب رفع الحظر عن الملاعب العراقية

نواف السالم(صدى):

قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود إنه تلقى اتصالًا من الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يؤكد فيه أن الاتحاد الدوري للعبة “فيفا”، قرر إدراج بند مهم برفع الحظر كليًّا عن الملاعب العراقية على جدول أعمال اجتماع لجنته التنفيذية المقرر عقده في كولومبيا يوم 16 مارس الجاري.

وأكد مسعود أن آل خليفة أكد له أنه نقل إلى مسؤولي الفيفا، الصورة التي شاهدها في الملاعب العراقية خلال حضوره مباراة المنتخبين العراقي والسعودي، معربًا عن تفاؤله باتخاذ قرار برفع الحظر عن اللعب على الملاعب العراقية.

وكان المنتخب قد واجه نظيره العراقي الأسبوع الماضي في مباراة ودية بمدينة البصرة، كان الهدف منها لفت النظر إلى قدرة العراق على تنظيم المباريات الرياضية الكبرى دون أي مشاكل؛ وذلك في محاولة من الجانب السعودي على مساعدة العراق على استعادة حقه في اللعب على أرضه وبين جماهيره.