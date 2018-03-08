بالصور.. مي عز الدين تذهل جمهورها بإطلالتها مع ” الحصان الأبيض “
ظهرت الفنانة المصرية مي عز الدين، في لإطلالة رائعة، بآخر جلسة تصوير لها، بعدسة المصور محمود عبد السلام.
ونشرت عز الدين صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع ” انستقرام “، وظهرت بإطلالة سوداء جذابة، وارتدت بنطلون جلد أسود مع بلوزة بسيطة، ونسقت معهما قبعة سوداء أنيقة وقفزات يد أيضا .
واختارت مي مكياجا جريئا ارتكز على طلاء شفاه منحها شكلا جذابا، حاز على إعجاب متابعيها بموقع انستقرام.
abu ammar[ عدد التعليقات: 16045 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي يا مي
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3499 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو عليها اللوك هذا .. 👍🏻
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 1 ساعة
اللون الغامق ع الشفه يشبهها بالكرز الناضج