بالصور.. مي عز الدين تذهل جمهورها بإطلالتها مع ” الحصان الأبيض “

نورة الشهري (صدى):

ظهرت الفنانة المصرية مي عز الدين، في لإطلالة رائعة، بآخر جلسة تصوير لها، بعدسة المصور محمود عبد السلام.

ونشرت عز الدين صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع ” انستقرام “، وظهرت بإطلالة سوداء جذابة، وارتدت بنطلون جلد أسود مع بلوزة بسيطة، ونسقت معهما قبعة سوداء أنيقة وقفزات يد أيضا .

واختارت مي مكياجا جريئا ارتكز على طلاء شفاه منحها شكلا جذابا، حاز على إعجاب متابعيها بموقع انستقرام.