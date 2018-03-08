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بالصور.. مي عز الدين تذهل جمهورها بإطلالتها مع ” الحصان الأبيض “

بالصور.. مي عز الدين تذهل جمهورها بإطلالتها مع ” الحصان الأبيض “
نورة الشهري (صدى):

ظهرت الفنانة المصرية مي عز الدين، في لإطلالة رائعة، بآخر جلسة تصوير لها، بعدسة المصور محمود عبد السلام.

ونشرت عز الدين صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع ” انستقرام “، وظهرت بإطلالة سوداء جذابة، وارتدت بنطلون جلد أسود مع بلوزة بسيطة، ونسقت معهما قبعة سوداء أنيقة وقفزات يد أيضا .
واختارت مي مكياجا جريئا ارتكز على طلاء شفاه منحها شكلا جذابا، حاز على إعجاب متابعيها بموقع انستقرام.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16045 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي يا مي

[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 1 ساعة

اللون الغامق ع الشفه يشبهها بالكرز الناضج

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