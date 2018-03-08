رسالة نارية من تركي آل الشيخ لقطر بشأن ودية العراق

نواف السالم(صدى):

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رسالة قاسية إلى دولة قطر ، بعدما سخر من رعاية قطر لبطولة ودية تُقام الأسبوع المقبل ببغداد.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الأربعاء :”برعاية قطرية، الأسبوع القادم بطولة ودية في بغداد بمشاركة منتخب قطر، سوريا والعراق، فكوهم دعمكم لدمار بلدانهم أحسن من الكورة”.

وأعلنت قطر الشهر الماضي، عن رعايتها لبطولة كروية رباعية ودية، بالعراق، تضم منتخبات الكويت وقطر وسوريا، إضافة إلى المنتخب العراقي، نهاية شهر مارس الجاري ؛ بمناسبة افتتاح ملعب النجف الأولمبي.