اشتباكات بين الشرطة ولاعبين خلال مباراة في الأرجنتين

نواف السالم(صدى):

حالة من الفوضى عمت مباراة في دوري الدرجة الرابعة الأرجنتيني لكرة القدم بين فريقي ميدلاند ولوخان، بعدما اشتبكت الشرطة مع لاعبين ومسؤولين رغم أن المواجهة كانت تقام بدون جماهير؛ بسبب أعمال شغب سابقة من مشجعي ميدلاند.

وانتهت المباراة بفوز ميدلاند 2-1، لكن الانتصار تحول إلى مشاهد عنف سيئة، عندما اشتبكت الشرطة مع بدلاء فريق ميدلاند أثناء توجههم إلى غرف الملابس عقب المباراة.

وقالت فيرونيكا أرويز المسؤولة في نادي ميدلاند على “تويتر”: ”فاز ميدلاند بالمباراة. لكن فرحته لم تدم.. الشرطة اشتبكت مع المسؤولين واللاعبين”.

بهذا الانتصار تقدم ميدلاند الفريق المنتمي إلى ضواحي بوينس أيرس إلى المركز الخامس في الدرجة الرابعة.