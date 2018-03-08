” الخثلان ” يوضح علاقة تغير لون وجه المتوفي بسوء الخاتمة

عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام، العلاقة بين تغير لون الوجه بعد الوفاة وسوء الخاتمة.

وأكد الخثلان في برنامج ” يستفتونك ” أن لا علاقة للأمر بسوء الخاتمة ،وأن تغير لون وجه المتوفي قد يعود لأسباب صحية وجسدية.

وجاء ذلك ردًا على استفسار فتاة، حول تغير لون وجه أبيها إلى الأسود رغم عمله الصالح، مستفسرة عما إذا كان هذا دليل على سوء خاتمته أم لا.

وقال استاذ الفقه لمن يربطون لون وجه المتوفي بعمله الصالح من عدمه : ” اتقوا الله، ولا تتكلموا بغير علم، فكم من إنسان يتغير لون وجهه للأسود رغم عمله الصالح، والعكس صحيح “.