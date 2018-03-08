عضو شورى: قريبا سيشغل المواطنون جميع الوظائف حتى ” الحلاقة والنجارة “

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى سامي زيدان، أن المواطن السعودي سيشغل جميع الوظائف التي يشغلها الأجانب الآن، ومنها العمل بالنجارة والحلاقة، والطلاء.

واستنكر زيدان من القول بأن بعض الوظائف لا تناسب المواطنين، مؤكدًا أن المجتمع ونظرته يتغيران، مشيرًا إلى أنه قد نجد مواطن يعمل قهوجيا في مكاتب العمل، بينما من ” العيب ” أن يعمل نادلا بأحد المطاعم.

وأشار إلى أن المجلس مصمم على مكافحة التستر، وتوطين الوظائف، مشيرًا إلى أن البلاد الغربية يعمل مواطنوها في جميع الوظائف حتى أعمال النظافة.