تفاصيل.. إطاحة يوفنتوس بـ ” توتنهام ” من دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

استطاع فريق يوفنتوس الإيطالي، التغلب على مضيفه الإنجليزي توتنهام والإطاحة به من دوري أبطال أوروبا، بعدما حوّل تأخره بهدف لفوز بهدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء بملعب ويمبلي، في إياب دور الستة عشر.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 39 بالشوط الأول عن طريق لاعبه سون مين، لكن في الشوط الثاني أجرى الإيطالي أليجري تبديلين متتاليين بإقحام ،كوادو أسامواه وليشتشتاينر، لتنقلب المباراة لصالح بطل إيطاليا.

وأحرز لاعبو السيدة العجوز هدفين متتالين في 4 دقائق، عبر هيجواين وديبالا؛ ليتأهل اليوفي لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدفين لكل فريق على ملعب يوفنتوس “استاد يوم”.