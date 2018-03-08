بعد اعتداء أسد على طفلة.. ” الفليح ” يحذر من التعامل مع الحيوانات المفترسة

علي العنزي(صدى):

حذر مدير إدارة التراخيص بالهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر الفليح، من التعامل مع الحيوانات المفترسة التي لا يمكن تغيير فطرتها بعد حادث هجوم أسدٍ على طفلة في جدة.

وقال الفليح، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “حذرنا ولا نزال نحذر وسنظل نحذر من خطورة التعامل مع الحيوانات المفترسة.

هذه الكائنات خطرة وشرسة ومفترسة بفطرتها، ولا يمكن تغيير فطرتها التي خلقها الله عليها؛ لذلك لم يسبق أن رخصت الهيئة السعودية للحياة الفطرية باستيرادها، ولا بعرضها في المهرجانات؛ نظرًا إلى خطورتها”.

وكان أسدٌ هاجم طفلةً، أمس الأول الثلاثاء، خلال فعالية مهرجان ربيع جدة بجوار أويسس مول.