إقامة فعاليات ملتقى الجودة في القطاع الحكومي بجدة

عادل الحربي (صدى):

نظم المجلس السعودي للجودة ملتقى الجودة في القطاع الحكومي أمس الأربعاء بفرع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بجدة

وقال المهندس إبراهيم بن حامد رئيس مجموعة الجودة بالقطاع الحكومي بالمجلس السعودي للجودة إن الملتقى أقيم تحت شعار “الجودة في القطاع الحكومي” ودورها في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي تضمن العديد من أوراق العمل المتميزة لعدد من القطاعات الحكومية على مستوى المملكة العربية السعودية ابتداءً بعرض تجربة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة ثم عرض تجربة تطبيق الجودة في القطاع الحكومي بالولايات المتحدة الأمريكية وعرض تطبيق الجودة في الأمن العام وتجربة متميزة للمركز الوطني للقياس وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

وأوضح الدكتور عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة أن المجلس حريص على نشر ثقافة الجودة بشكل مستمر في كافة القطاعات في بلدنا الغالي ،بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.

فعاليات، الجودة، جدة