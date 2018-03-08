الإمارات توفر علاجا لمرض ” الأكزيما ” بالإبر العلاجية

أبو ظبي(صدى):

وضعت دبي 85% من المصابين بالإكزيما في الإمارات تحت السيطرة العلاجية، و%15 الآخرون يعتبر مرضهم متقدم ومزعج، وأكدت أن السبب الرئيس للأكزيما وراثي وبيئي.

وقال الدكتور أنور الحمادي رئيس مركز الأمراض الجلدية في دبي، إن المركز التابع لهيئة الصحة في دبي بدأ في استخدام الإبر البيولوجية لعلاج الأكزيما المتوسطة إلى الشديدة للمرضى البالغين ممن لم يتم السيطرة على مرضهم من خلال العلاج التقليدي لتكون بذلك دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والخامسة عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا في استخدام هذا النوع من العلاج”.

وأوضح أن “العلاج الذي يأتي كحقن مصرح به فقط للبالغين فوق سن 18 عاماً”، وقال “أتمنى أن يعمل هذا الدواء على مساعدة المرضى الذين يعانون من “الأكزيما” المزعجة في التخلص من هذا المرض، بشرط الاستمرار عليه”.