تدمير 40 سيارة في حريق ضخم بـ” دنفر ” الأمريكية

واشنطن(صدى):

نشب حريق ضخم بأحد الأبنية بوسط مدينة “دنفر” الأمريكية، وهو ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وتدمير 40 سيارة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق بالولايات المتحدة الأمريكية، جريج بيكسلي، اليوم الخميس ، إنه إصيب شخص بجروح خطيرة في الحريق، وتم معالجة وحدات الإسعاف لأربعة آخرين.

وأشار بيكسلي، في مؤتمر صحفي بمدينة “دنفر”، إلى أنه أصيب أيضاً رجل إطفاء بجروح، فضلا عن إصابة عدد من الأشخاص؛ نتيجة لقفزهم من المبنى الذى اشتعلت فيه النيران.