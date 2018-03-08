الأرصاد تتوقع ارتفاع الرطوبة على أجزاء من ساحل غرب المملكة

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان، ويتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من ساحل غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.