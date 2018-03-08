قصة ” مريض نفسي ” المستشفيات ترفض حالته بينبع

نايف السالم(صدى):

روى مواطن من سكان ينبع، معاناة شقيقه ” المريض نفسيًا ” ، موضحًا أنه أدخله مستشفى الصحة النفسية ٦ مرات، وفي كل مرة يتم إعطاؤه الأدوية وينوم لمدة أسبوع، وبعدها يتم إخراجه.

وطالب المواطن ويدعى محمد سلامة، الجهات المسؤولة والمختصة بضرورة تحمل مسؤوليتها والقيام برعاية شقيقة عبدالرحمن ذو الـ 39 عاما الذي لازمه المرض لـ 15 عاما كاملة.

وقال سلامة : ” في بداية المرض كان أخي يخرج من المنزل وينام في أي مكان ويغيب عدة أيام، ولكن مع مرور الوقت أصبحت حالته تزداد سوءًا يوما بعد يوم، وقبل حوالى ٥ شهور أصبحت حالته شديدة ويخرج من المنزل بدون ملابس ويضرب من يقترب منه” .

وتابع : ” وبعدها تم وضعه داخل هذا الحوش وتم بناء غرفة وحمام بها ونقوم بإغلاقها عليه، ونضع له الأكل داخل الممر الخاص بغرفته ولكن هذا الحوش بات أقرب شبها بالسجن الذي يعذبنا نحن ربما بذات القدر الذي يعيشه “.

يذكر أن مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المهندس عبداالله الصاعدي قال إن هذه الحالة لم يسبق له أن تقدم بطلب دخول مركز التأهيل الشامل، موضحاً أن الحالة تستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي الشهرية، وسيتم تشكيل فريق طبي من مركز التأهيل الشامل بينبع لزيارة الحالة وإعداد البحث الاجتماعي والنفسي والطبي وتقديم جميع الخدمات.