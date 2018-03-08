رئيسة جامعة عفت: قيادة النساء أكثر ميلا للسلامة والهدوء

علي العنزي(صدى):

أوضحت رئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، أن قيادة النساء للسيارات أكثر ميلا للهدوء والسلامة.

وأكدت جمل الليل أن الجامعة حريصة كل الحرص على ضمان سلامة وأمن النساء أثناء القيادة، مشيرة إلى أهمية برنامج مهارات القيادة الذي أطلقه صندوق ” فورد ” لحياة آمنة.

ولفتت إلى أن السماح بقيادة المرأة يطرح العديد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية، من بينها انضمامها للقوة العاملة في المملكة، وامتلاكهن القدرة على التحكم بشكل أكبر في انشطتهن اليومية دون الاعتماد على الآخرين.