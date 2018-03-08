رئيس نادي الشباب: هيئة الرياضة لم تقصر معنا

نواف السالم(صدى):

قال أحمد العقيل رئيس نادي الشباب، إن الهيئة العامة للرياضة لم تُقصر معهم في حل كثير من القضايا، ومؤخراً حلت لهم بعض القضايا تفادياً للقرار الانضباطي بخصم النقاط.

وأضاف العقيل، لبرنامج “في المرمى” مساء أمس الأربعاء، أن ناديه ما زال يُعاني مالياً؛ نتيجة للالتزامات المالية الكبيرة عليه، مُقدماً الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على دعمه الدائم والمتواصل.

وتابع: ” القضايا التي تم حلها تكلفتها مليونا ريال، وشكوى الهلال هي بقية ما تبقى من عقد سلطان الدعيع”.

وكان آل الشيخ، تكفل بتقديم دعم مالي للنادي من أجل حل أزمة المدرب الأورجوياني ألفاروا، بقيمة 4 ملايين و766 ألف ريال .

وأكد العقيل، أن الأمير خالد بن سلطان وأولاده يدعمون النادي، ولا يتدخلون بشكل مباشر في العمل بالنادي ويعطون الإدارة الحرية في اتخاذ القرار.