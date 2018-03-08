بالصور..تفاصيل قرية ” الملاعين ” التي يسكنها المتحرشين

كانبرا(صدى):

يعيش نحو 65 رجلًا من المتحرشين بالأطفال، ومغتصبي النساء في مجمع مغلق في أستراليا، يسمى ” قرية الملاعين ” ويتوفر به مساكن مريحة.

ويُسمح لهم باستخدام الهواتف الجوالة، والخروج من المجمع خلال ساعات النهار، لكن بشرط اصطحاب اثنين من حراس الأمن معهم.

ويُجبرون على ارتداء أساور كاحل “جي بي إس” لتحديد موقعهم وتتبعهم حال حاولوا الهروب.

وأكد أحد سكان مدينة بالارات، التي يوجد بها المجمع، على ضرورة تعزيز الأمن في المنطقة خوفًا من هروب سكان قرية الملاعين، موضحًا أن لديه ثلاثة أحفاد ويشعر بالخوف عليهم.