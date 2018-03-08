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تبرع بكبده ونخاعه الشوكي لإنهاء معاناة والده وشقيقته

تبرع بكبده ونخاعه الشوكي لإنهاء معاناة والده وشقيقته
نايف السالم(صدى):

في موقف إنساني يمتاز بالشجاعة، تبرع شاب بجزء من كبده لوالده الذي أصيب بفشل في وظائف الكبد، واستسقاء مع نوبات التهاب بريتوني متكررة.

وأكد المشفى السعودي الألماني بجدة نجاح العملية وخروج الشااب ووالده من العناية المشددة بحالة جيدة.

وكان الشاب البالغ من العمر 21 عامًا قد تبرع لأخته مسبقًا بجزء من نخاعه الشوكي لينهي معاناتها مع المرض.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يجزاه خير ويديم المحبه والتواصل والألفة بين الناس. اللهم آمين.

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