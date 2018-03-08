الهيل: قطر وطننا عشنا فيها قبل أن ينجسها المستوطنين والمرتزقة

الدوحة(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الخميس، أن قطر ستظل وطنه الذي ولد وترعرع فيه، وأنه سيواصل الدفاع من أجلها.

وقال الهيل في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” متسلحين بكتاب الله وسنه نبيه وبأهل قطر الأوفياء للتخلص من النظام الفاجر والفاسد ،فإما النصر وإما الشهادة “.

وتابع : ” قطر وطننا الذي ولدنا وترعرعنا فيه وعشنا أجمل أيام حياتنا فيها قبل أن ينجسها المستوطنين والمرتزقه من شبيحة الحمدين ونؤكد حن عيالها وسنذود عنها ونموت من اجلها “.