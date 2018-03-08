الهيل: قطر وطننا عشنا فيها قبل أن ينجسها المستوطنين والمرتزقة
أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الخميس، أن قطر ستظل وطنه الذي ولد وترعرع فيه، وأنه سيواصل الدفاع من أجلها.
وقال الهيل في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” متسلحين بكتاب الله وسنه نبيه وبأهل قطر الأوفياء للتخلص من النظام الفاجر والفاسد ،فإما النصر وإما الشهادة “.
وتابع : ” قطر وطننا الذي ولدنا وترعرعنا فيه وعشنا أجمل أيام حياتنا فيها قبل أن ينجسها المستوطنين والمرتزقه من شبيحة الحمدين ونؤكد حن عيالها وسنذود عنها ونموت من اجلها “.
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