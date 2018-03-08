قانون يجيز تسليح المعلمين وموظفي المدارس

واشنطن(صدى):

أقر مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأميركية ،بأغالبية 67 صوتا مقابل 50 ،أمس الأربعاء، على قانون يجيز تسليح بعض من المدرسين والموظفين في المدارس.

ويحمل القانون اسم ” قانون مارجوري ستونمان داغلاس للسلامة العامة ” باسم المدرسة الثانوية التي شهدت في 14 فبراير مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري وأودت بحياة 17 شخصا بينهم 14 تلميذا.

وسبق أن أعلن الحاكم الجمهوري ريك سكوت، معارضته للاقتراح الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب للسماح للمدرسين بحمل سلاح ناري وتدريبهم على استخدامه.