تصرف طفولي يتسبب في غلق هاتف 48 عاما

بكين(صدى):

تسبب طفل صيني في الثانية من عمره، بإقفال هاتف والدته لثمانية وأربعين عاما، بعدما أدخل كلمة المرور بشكل خاطئ، مرات عديدة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السيدة الصينية تركت هاتف ” آيفون ” ، في يد ابنها حتى يشاهد عددا من الفيديوهات التربوية.

واكتشفت صاحبة الهاتف التي تسكن في شنغهاي، شرقي الصين، أن ابنها أقفل الهاتف لخمسة وعشرين مليون دقيقة، أي قرابة ثمانية وأربعين عاما.

ويقوم هاتف ” آيفون ” بتمديد مدة القفل كلما جرى إدخال كلمة مرور خاطئة، ولا يعلم أحد عدد المرات التي حاول فها الطفل إدخال كلمات مرور عشوائية.