قصة طفلة استضافتها ميشيل أوباما في مكتبها لترقص معها

واشنطن(صدى):

انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، صورة لطفلة ذات عامين تقف أمام لوحة زيتية ل‍ميشيل أوباما.

وبمجرد أن لاحظت ميشيل أوباما، تلك الصورة قررت لقاء الطفلة التي وقفت في لحظة صمت وتجلٍّ أمام صورتها.

وفي لقائهما، يبدو أن الطفلة باركر ابنة العامين كانت سعيدة للغاية، إذ شاركت ميشيل الرقصَ على أغنية Shake It Off لتايلور سويفت.

ونشرت ميشيل فيديو لهما على حسابها على تويتر، حاز ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة، إضافة إلى أكثر من 300 ألف إعجاب.

فيما أرفقته بتعليق: “باركر، أنا سعيدة للغاية للقائك اليوم ومشاركتك الرقص، استمري في تمني أحلام كبيرة لنفسك. مَن يعلم، قد يأتي اليوم الذي أنظر به بفخر إلى لوحتك الزيتية كسيدة أولى للولايات المتحدة”.

الصورة المنتشرة بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية التقطتها جيسيكا كاري لابنتها في معرض الصور الوطني الأمريكي، بينما كانت تحاول أن تجعلها تستدير لتلقط صورةً لها من وجهها، لكن الطفلة البالغ عمرها عامين ظلَّت تحدّق بالصورة، بحسب تصريحات الأم لموقع CNN الأمريكي.