مدربات القيادة بجامعة الأميرة نورة: بيئة العمل غير مريحة والمرتبات غير مجزية

حمود العنزي (صدى):

أعربت مجموعة من مدربات القيادة في جامعة الأميرة نورة عن استياءهن من بيئة العمل،و من عدم وضوح عقد العمل.

وأوضحت المدربات أن ما قدم لهن هو عرض وظيفي حتى مع بدايتهن فترة التدريب، بالإضافة لوجود شرط جزائي حال الاستقالة عن الوظيفة قبل انتهاء فترة العقد المحددة بسنتين، وذلك بإرجاع رسوم التدريب التي تبلغ 7 آلاف ريال.

وقالت إحدى المدربات : ” كنت متحمسة للعمل، وأتيت من المنطقة الشرقية، لكن تبددت أحلامي بعد أول مقابلة، ولم يعد لدي دافع أو محفز للعمل في هذه الوظيفة، فلا رواتب مجزية كما قالوا لنا في السابق، ولا بيئة عمل مريحة “.

وأوضحت أخرى أنها تعرضت لظلم تقويم اختبار القبول، موضحة أن مدة الاختبار دقيقتان، وفي مكان ضيق جداً، وحاولت إعادة الاختبار إلا أن طلبها قوبل بالرفض.