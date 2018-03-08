مصادرة 185 ريسيفر يلتقط القنوات المشفرة والإباحية من بالسليمانية

عادل الحربي (صدى):

أطاحت الدوريات الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام بعامل يزاول أنشطة مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف وضبطه ، أول أمس الثلاثاء، في مبني سكني بحي السليمانية يسكنه مجموعة من العمالة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية.

جاء ذلك بعد البحث والترصد والمتابعة المستمرة علي منافذ بيع أجهزة الرسيفرات من قبل الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش بقيادة مديرها عبدالله النفيسه وبتوجيه من مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف طارق المهيزع.

وكان الوافد يستخدم إحدى الغرف كمستودع لمزاولة تسويق تلك الرسيفرات التي تقوم بفك القنوات المشفرة بواسطة أكواد يتم تزويد الأجهزة بها للحصول علي القنوات المشفرة والقنوات الإباحية وتخزينها لديه ومن ثم توزيعها وبيعها على العمالة في محلاتهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 185 جهاز مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف.

وأكدت الإدارة العامة لحقوق المؤلف أنها تسعى جاهدة لمحاربة القرصنة وكل ما يمس حقوق المؤلف وحماية نظامه.