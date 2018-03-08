” الهيل ” يكشف أسباب تخلص حمد بن خليفة من الشيخ سحيم آل ثاني

الدوحة(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، أن وجود الشيخ سحيم آل ثاني كان بمثابة ميزان قوة في الدولة القطرية، وهو ما دفع أمير قطر السابق حمد بن خليفة؛ للتخلص منه؛ لأنه كان الخطر الأكبر على منصبه في ولاية العهد.

وقال الهيل في مداخلة مع قناة العربية إن نفوذ حمد بن خليفة في وجود الشيخ سحيم آل ثاني، لم يكن قويا، لكن بوفاته بدأ “حمد” في الانقضاض على الحكم، لافتاً إلى أن الشارع القطري يعرف منذ القدم أن الشيخ سحيم ذهب غدراً.

وتابع: “لا أستغرب هذه الأفعال المشينة على حمد بن خليفة”.

وأشار الهيل، إلى أن التنظيم الموجود بقطر هو من يحكم، وليس الأسرة الحاكمة، مُتابعاً ” الشيخ سلطان بن سحيم اتخذ موقفاً شجاعاً بالوقوف في وجه هذا التنظيم؛ لذلك فالالتفاف حوله واجب وطني؛ لإنقاذ قطر”.

وكان الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ، رئيس المعارضة القطرية، اتهم أميرَ قطر السابق حمد بن خليفة، بقتل والده غدرًا وغيلةً.