بالصور..قصة الطفل ” جيفين ” صاحب أطرف تعبيرات وجه بمواقع التواصل

واشنطن(صدى):

عُرف بتعبيرات وجهه الطريفة ،وذيعت شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، واتخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره لتعبر عن حالتهم المزاجية.

وبدأت شهرة الطفل ذو السبع سنوات الآن ” جيفين توماس “، منذ 2014 عندما نشر عمه وهو من مشاهير موقع ” الإنسقجرام “، مقطع فيديو قصير يجمعه به، وسرعان ما نال استحسان المتابعين.

ونشرت البطلة الأولمبية الأمريكية، لوري هيرنانديز، صورة لـ”جيفين” وهم مبتسم، وعلقت عليها “عندما تحصد ميدالية ذهبية في الأولمبياد”، ومن هنا بدأ استخدام صور الطفل كتعبير عن الحالة المزاجية.