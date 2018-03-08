مسابقة تركي آل الشيخ للألعاب الإلكترونية تستحوذ على اهتمام المصريين

ماجد محمد(صدى):

لاقت المسابقة الخاصة بإطلاق مسابقة للألعاب الإلكترونية ،والتي أعلن عنها المستشار بالديوان الملكي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، إقبالا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن آل الشيخ عن إطلاق مسابقة للعبة فيفا 18 في مصر، وذلك على غرار المسابقة التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي، والتي حظيت باهتمام إعلامي منقطع النظير.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن مجموع جوائز هذه المسابقة تصل إلى 2 مليون جنيه مصري، بحيث يحصل الفائز الأول على 500 ألف جنيه مصري، بينما يحصل الثاني على 300 ألف جنيه، والثالث على 150 ألف جنيه، ويحصل الرابع على 50 ألف جنيه، وتوزع 100 جائزة بقيمة 10 آلاف جنيه على باقي المشتركين.

الجدير بالذكر أن المسابقة ستُقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، أيام “13،14،15” مارس الجاري، بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة المصري، والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وبرعاية معالي تركي آل الشيخ.