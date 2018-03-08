في اليوم العالمي للمرأة..أمجد طه: ” كل عام وأنتِ الأولى والحب الأولِ “

عادل الحربي (صدى):

ثمن خبير الشؤون السياسية أمجد طه، دور المرأة في المجتمع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الذى يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام.

وقال طه في تغريدة له عبر ” تويتر ” في رسالة للمرأة : ” يا نبع الإنسانية والرُقي ،أنتِ كل العالم وكل يوم يومك يا سيدة السيدات وأميرة الأميرات يا أمي في العروبة واختي في الإسلام ،واميرتي في الحب كل عام وانتِ بيتي الأول ومدرستي الاولى، كل عام وأنتِ الأولى والحب الأولِ “.

ويقام هذا اليوم للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.