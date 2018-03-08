في اليوم العالمي للمرأة..أمجد طه: ” كل عام وأنتِ الأولى والحب الأولِ “
ثمن خبير الشؤون السياسية أمجد طه، دور المرأة في المجتمع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الذى يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام.
وقال طه في تغريدة له عبر ” تويتر ” في رسالة للمرأة : ” يا نبع الإنسانية والرُقي ،أنتِ كل العالم وكل يوم يومك يا سيدة السيدات وأميرة الأميرات يا أمي في العروبة واختي في الإسلام ،واميرتي في الحب كل عام وانتِ بيتي الأول ومدرستي الاولى، كل عام وأنتِ الأولى والحب الأولِ “.
ويقام هذا اليوم للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 1 ساعة
* روح الحياة:
أقرأ في عيني أمي فرحاً استثنائياً، وهي تفرد جناحي روحها علينا، لتطرد بهما ماعلق في قلوبنا من برد وحر،حزن وقلق، تشعر وهي تضمنا بأنها تملك الكون، كيف لا ونحن زرع روحها وخضرة حياتها.
وأقرأ في عينيها كل حزن الكون، إن مرض أو تأخر أحد أولادها عن موعد حضوره، تشقى لنسعد بالراحة، تصنع الفرح وتنثره في أرواحنا، تزرع بنا القيم والمثل الحميدة، واحترام الكبير والعطف على الصغير.*