تفاصيل.. استفتاء تركي آل الشيخ الجديد عبر ” تويتر “

نواف السالم(صدى):

قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بطرح استفتاءً جديدًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر “، وكتب فيها :” ما الاتحاد الذي تراه مناسب لنا غير الاتحاد الآسيوي؟ “، وقام بطرح 4 اختيارات وهي: ” أوقيانوسيا، إفريقيا، أميركا الجنوبية، البقاء في آسيا “.

ومنح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 24 ساعة للجماهير للتصويت على الاستفتاء الجديد الذي طرحه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، واعتاد تركي آل الشيخ مؤخرًا على طرح استفتاءات جماهيرية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

وكانت البداية مع استفتاء بشأن أقوى مباراة ودية ستُفيد المنتخب السعودي، وطرح 4 اختيارات، وهي: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، بيرو.